«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
«Тоттенхэм» может подписать Коутиньо в случае расставания с Кейном
Лондонский клуб ищет потенциальную замену своему лидеру
5 августа 15:58
Филиппе Коутиньо / Фото - liverpooloffside.sbnation.comБоссы «Тоттенхэма» проявляют интерес к хавбеку «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
29-летний бразилец может быть приобретен «шпорами» в случае продажи форварда Харри Кейна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Как утверждает источник, агент футболиста Киа Джурабчиан уже провел переговоры с лондонцами по этому поводу.
Если Кейн будет продан за 150-180 млн евро, помимо Коутиньо «Тоттенхэм» постарается приобрести еще пару игроков, чтобы укрепить сразу несколько позиций.
Коутиньо не доволен своим положением в «Барселоне». В его активе 12 матчей в минувшем сезоне Ла Лиги, 2 гола и 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Коутиньо оказался не нужен «Барселоне» и клуб хочет расстаться с ним уже эти летом.
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