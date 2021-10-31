Невилл: «Матч с «Тоттенхэмом» для МЮ выиграл один человек»
«Тоттенхэм» начал переговоры с Конте
Его хотят назначить на место Нуну
16:47
Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» может сменить главного тренера.
Клуб недоволен результатами и игрой нынешнего наставника Нуну Эшпириту Санту. Накануне, команда проиграла МЮ (0:5) в таблице «шпоры» занимают 8-е место.
Португальца может сменить Антонио Конте. С ним уже провел переговоры спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который работал с Конте в «Ювентусе», сообщает TuttoMercatoWeb.
Итальянец также ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед», который пока доверяет Уле-Гуннару Сульшеру.
Нуну возглавил «Тоттенхэм» лишь этим летом.
Комментарии 0