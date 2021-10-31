«Тоттенхэм» начал переговоры с Конте

Его хотят назначить на место Нуну

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«Тоттенхэм» может сменить главного тренера.

Клуб недоволен результатами и игрой нынешнего наставника Нуну Эшпириту Санту. Накануне, команда проиграла МЮ (0:5) в таблице «шпоры» занимают 8-е место.

Португальца может сменить Антонио Конте. С ним уже провел переговоры спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который работал с Конте в «Ювентусе», сообщает TuttoMercatoWeb.

Итальянец также ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед», который пока доверяет Уле-Гуннару Сульшеру.

Нуну возглавил «Тоттенхэм» лишь этим летом.