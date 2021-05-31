«Тоттенхэм» нашел замену Кейну

Англичанин, скорее всего, покинет лондонский клуб

Аркадиуш Милик / фото - GazetaOlle

Лондонский «Тоттенхэм» готов подписать польского форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает Tuttusport.

Ранее нападающий «шпор» Харри Кейн заявил, что не планирует до конца карьеры играть в составе «Тоттенхэма» и прощался с трибунами во время последнего матча. Все указывает на то, что англичанин сменит клубную прописку этим летом.

Клуб уже нашел ему замену и готов выложить около 20 миллионов евро за трансфер Милика.

В минувшем сезоне 27-летний поляк выступал в аренде за «Марсель». Он провел за провансальцев 16 матчей, в которых 10 раз поражал ворота соперников.

Напомним, «Тоттенхэм» хочет обменять Кейна на форварда «Ман Сити».