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«Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» в родных стенах

«Шпоры» могут потерять 6-е место
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 мая 21:59
«Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» в родных стенах
Фото: Getty Images

В 37-м туре АПЛ «Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле».

Все голы команды забили в первом тайме: за «шпор» отличился Бергвейн, затем помог «Астон Вилле» Регилон, который поразил свои ворота, а решающий мяч в сетку ворот «Льориса» отправил Уоткинс.

Во 2-м тайме «Тоттенхэм» имел шансы сравнять счет, но не воспользовался ими. В турнирной таблице АПЛ «шпоры» остаются на 6-м месте, но могут опуститься ниже, так как «Вест Хэм» пока не сыграл свой матч.

АПЛ, 37-й тур

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» 1:2

Голы: Бергвейн, 8 – Регилон, 20, автогол, Уоткинс, 39

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Танганга (Доэрти, 83), Регилон, Дайер, Хейбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74), Бергвейн (Бэйл, 72), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

«Астон Вилла»: Мартинес, Хоз, Конса, Таргетт, Мингз, Накамба (Чуквуэмека, 89), Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн, Эль-Гази, Траоре (Филоджин-Байдейс, 90), Уоткинс.

Предупреждения: Хейбьерг (43), Макгинн (90).

Петр Приходько
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Тоттенхэм Астон Вилла

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