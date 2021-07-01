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«Тоттенхэм» объявил о назначении нового тренера

Клуб наконец нашел наставника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:17
«Тоттенхэм» объявил о назначении нового тренера
Фото: Tottanham

«Тоттенхэм» объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал экс-наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Контракт с тренером подписан на два года.

В мае он покинул «волков» с которыми проработал три года. Португалец вывел команду в АПЛ и занял рекордное для клуба 6-е место.

Нуну сменил Райана Мэйсона, который вновь будет тренировать молодежную команду.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Вулверхэмптон Тоттенхэм

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