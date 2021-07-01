Экс-наставник «Вулверхэмптона» может возглавить «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» объявил о назначении нового тренера
Клуб наконец нашел наставника
07:17
Фото: Tottanham
«Тоттенхэм» объявил о назначении нового главного тренера.
Им стал экс-наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Контракт с тренером подписан на два года.
В мае он покинул «волков» с которыми проработал три года. Португалец вывел команду в АПЛ и занял рекордное для клуба 6-е место.
Нуну сменил Райана Мэйсона, который вновь будет тренировать молодежную команду.
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