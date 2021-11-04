«Тоттенхэм» одолел «Витесс» в первом матче при Конте с тремя удалениями

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 15
Футбол (24 события из 32) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Окончен
19:45 Лион - Спарта Прага 3:0 Окончен
19:45 Монако - ПСВ 0:0 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Окончен
19:45 Легия Варшава - Наполи 1:4 Окончен
19:45 Олимпиакос - Айнтрахт 1:2 Окончен
19:45 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Окончен
19:45 Генк - Вест Хэм 2:2 Окончен
22:00 Лестер - Спартак Москва 1:1 Окончен
22:00 Антверпен - Фенербахче 0:3 Окончен
22:00 Марсель - Лацио 2:2 Окончен
22:00 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Окончен
22:00 Брага - Лудогорец 4:2 Окончен
22:00 Байер - Бетис 4:0 Окончен
22:00 Ференцварош - Селтик 2:3 Окончен
22:00 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Гент - Партизан 1:1 Окончен
19:45 Заря - ЦСКА София 2:0 Окончен
19:45 АЗ Алкмаар - Клуж 2:0 Окончен
22:00 Рома - Бодо/Глимт 2:2 Окончен
22:00 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Окончен
22:00 ПАОК - Копенгаген 1:2 Окончен
22:00 Ренн - Мура 1:0 Окончен
22:00 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (15 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Челси - Бернли -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино -:- Запланирован
19:00 Ювентус - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик -:- Запланирован
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь -:- Запланирован
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Рух -:- Запланирован

«Тоттенхэм» одолел «Витесс» в первом матче при Конте с тремя удалениями

«Шпоры» улучшили свое положение в Лиге конференций
Футбол Лига конференций UEFA
4 ноября 23:55
«Тоттенхэм» одолел «Витесс» в первом матче при Конте с тремя удалениями
Фото - Витесс

В четвертом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Витесс».

Гости выдали откровенно провальный старт. Отличились Сон Хын Мин, Лукас Моура, Расмуссен поразил собственные ворота. Защитник исправился, нанеся точный удар в правильную сторону. Беро сократил отставание до минимума.

А после перерыва команды обменивались лишь удалениями. Сначала Ромеро подвел свою команду в первом матче при Антонио Конте. А под конец гости вышли вперед по данному показателю после красных Дуки и Шуберта.

«Тоттенхэм» обошел конкурента в группе G, войдя в зону плей-офф. «Ренн» на три очка опережает «шпор».

Лига конференций. Групповой этап, четвертый тур

«Тоттенхэм» – «Витесс» 3:2

Голы: Сон Хын Мин, 14, Лукас Моура, 22, Расмуссен, 28 (автогол) – Расмусен, 32, Беро, 39

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон, Хейбьерг (Ло Чельсо, 87), Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 72), Лукас Моура (Санчес, 73), Кейн.

«Витесс»: Шуберт, Даса, Базур, Расмуссен, Дуки, Виттек, Тронстад (Ороз, 90), Беро, Гбоо (Опенда, 46), Бейтинк (Хаувен, 86), Фредериксен (Дарфалу, 74).

Предупреждения: Ромеро – Бейтинк, Дуки, Базур

Удаления: Ромеро – Дуки, Шуберт
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тоттенхэм Витесс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Тоттенхэм» – Конте: «Добро пожаловать в ваш новый дом, босс»
«Тоттенхэм» – Конте: «Добро пожаловать в ваш новый дом, босс»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 ноября 22:43
«Тоттенхэм» обречен на трофеи? Конте выигрывал чемпионство с последними тремя клубами
«Тоттенхэм» обречен на трофеи? Конте выигрывал чемпионство с последними тремя клубами
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 ноября 20:41
Конте: «Рад вновь тренировать в АПЛ клуб с амбициями вернуться на вершину»
Конте: «Рад вновь тренировать в АПЛ клуб с амбициями вернуться на вершину»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 ноября 15:48
Официально. Конте – главный тренер «Тоттенхэма»
Официально. Конте – главный тренер «Тоттенхэма»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 ноября 14:26
Уволенный из «Тоттенхэма» Нуну получит 14 миллионов фунтов за свое увольнение
Уволенный из «Тоттенхэма» Нуну получит 14 миллионов фунтов за свое увольнение
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 ноября 10:45
Конте составил список трансферных целей «Тоттенхэма». Влахович – на подходе
Конте составил список трансферных целей «Тоттенхэма». Влахович – на подходе
Футбол Серия А (Италия)
2 ноября 10:33

Новости: Футбол

ЛЕ. «Бетис» не создал проблем «Байеру», «Лацио» и «Марсель» не выявили победителя
ЛЕ. «Бетис» не создал проблем «Байеру», «Лацио» и «Марсель» не выявили победителя
Лига Европы UEFA
4 ноября 23:59
«Тоттенхэм» одолел «Витесс» в первом матче при Конте с тремя удалениями
«Тоттенхэм» одолел «Витесс» в первом матче при Конте с тремя удалениями
Лига конференций UEFA
4 ноября 23:55
«Заре» придется сотворить сенсацию. «Рома» снова потеряла очки с «Буде-Глимтом»
«Заре» придется сотворить сенсацию. «Рома» снова потеряла очки с «Буде-Глимтом»
Лига конференций UEFA
4 ноября 23:54
Тренер «Вереса»: «В Мадриде «Шахтеру» аукнулись шалости Трубина и Марлона»
Тренер «Вереса»: «В Мадриде «Шахтеру» аукнулись шалости Трубина и Марлона»
Лига чемпионов UEFA
4 ноября 22:52
«Тоттенхэм» – Конте: «Добро пожаловать в ваш новый дом, босс»
«Тоттенхэм» – Конте: «Добро пожаловать в ваш новый дом, босс»
Премьер-Лига (Англия)
4 ноября 22:43
Трубин: «Матч с «Реалом» – 50-й за «Шахтер», сделаю все, чтобы 100-й был победным»
Трубин: «Матч с «Реалом» – 50-й за «Шахтер», сделаю все, чтобы 100-й был победным»
Лига чемпионов UEFA
4 ноября 22:24
«Гент» с Безусом впервые не победил в Лиге конференций, поделив очки с «Партизаном»
«Гент» с Безусом впервые не победил в Лиге конференций, поделив очки с «Партизаном»
Лига конференций UEFA
4 ноября 22:03
Автогол Соучека лишил «Вест Хэм» победы над «Генком» в Лиге Европы
Автогол Соучека лишил «Вест Хэм» победы над «Генком» в Лиге Европы
Лига Европы UEFA
4 ноября 21:59
«Заря» пропустила от ЦСКА, но из офсайда, а иранцы принесли вторую победу в группе
«Заря» пропустила от ЦСКА, но из офсайда, а иранцы принесли вторую победу в группе
Лига конференций UEFA
4 ноября 21:38
Все новости

Популярные новости

Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
14
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
2
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Все новости