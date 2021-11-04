«Тоттенхэм» одолел «Витесс» в первом матче при Конте с тремя удалениями

«Шпоры» улучшили свое положение в Лиге конференций

Фото - Витесс

В четвертом туре группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Витесс».

Гости выдали откровенно провальный старт. Отличились Сон Хын Мин, Лукас Моура, Расмуссен поразил собственные ворота. Защитник исправился, нанеся точный удар в правильную сторону. Беро сократил отставание до минимума.

А после перерыва команды обменивались лишь удалениями. Сначала Ромеро подвел свою команду в первом матче при Антонио Конте. А под конец гости вышли вперед по данному показателю после красных Дуки и Шуберта.

«Тоттенхэм» обошел конкурента в группе G, войдя в зону плей-офф. «Ренн» на три очка опережает «шпор».

Лига конференций. Групповой этап, четвертый тур

«Тоттенхэм» – «Витесс» 3:2

Голы: Сон Хын Мин, 14, Лукас Моура, 22, Расмуссен, 28 (автогол) – Расмусен, 32, Беро, 39

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон, Хейбьерг (Ло Чельсо, 87), Скипп (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 72), Лукас Моура (Санчес, 73), Кейн.

«Витесс»: Шуберт, Даса, Базур, Расмуссен, Дуки, Виттек, Тронстад (Ороз, 90), Беро, Гбоо (Опенда, 46), Бейтинк (Хаувен, 86), Фредериксен (Дарфалу, 74).

Предупреждения: Ромеро – Бейтинк, Дуки, Базур

Ромеро – Дуки, Шуберт