«Тоттенхэм» откажется от выкупа игрока у «Бенфики»

Винисиус вернется в Португалию

Карлос Винисиус / Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» не станет выкупать форварда «Бенфики» Карлоса Винисиуса.

Нынешний сезоне 25-летний игрок играет в аренде в лондонском клубе. Впрочем, «шпоры» не впечатлены игрой бразильца.

Кроме того, сумма выкупа составляет 38 миллионов евро, которую «Тоттенхэм» не будет платить, сообщает Football Insider.

Он провел 21 матч, в которых отметился десятью забитыми голами — шесть в Лиге Европы и три в Кубке Англии и один в Кубке Лиги.

А вот Гарета Бэйла у «Реала» «Тоттенхэм» может выкупить.