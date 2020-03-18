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«Тоттенхэм» откажется от выкупа игрока у «Бенфики»
Винисиус вернется в Португалию
18 марта 21:29
Карлос Винисиус / Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» не станет выкупать форварда «Бенфики» Карлоса Винисиуса.
Нынешний сезоне 25-летний игрок играет в аренде в лондонском клубе. Впрочем, «шпоры» не впечатлены игрой бразильца.
Кроме того, сумма выкупа составляет 38 миллионов евро, которую «Тоттенхэм» не будет платить, сообщает Football Insider.
Он провел 21 матч, в которых отметился десятью забитыми голами — шесть в Лиге Европы и три в Кубке Англии и один в Кубке Лиги.
А вот Гарета Бэйла у «Реала» «Тоттенхэм» может выкупить.