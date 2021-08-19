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«Тоттенхэм» почти резервным составом проиграл португальскому клубу в квалификации Лиги конференций

«Пасуш де Феррейра» сотворил сенсацию
Футбол Лига конференций UEFA
23:28
«Тоттенхэм» почти резервным составом проиграл португальскому клубу в квалификации Лиги конференций
Фото: Tottenham

«Пасуш де Феррейра» в первом матче квалификации Лиги конференций неожиданно обыграл «Тоттенхэм».

Лондонцы сыграли почти резервным составом и почти ничего не создали моментов. Португальцы также были почти без моментов, но один из немногих смогли использовать. Лукас Сильва забил в конце первого тайма.

Лондонцам во второй половине не удалось забить, хотя и прецедентов для этого не было. Португальцы выстояли победу.

Лига конференций. Квалификация:

«Пасуш де Феррейра» – «Тоттенхэм» 1:0

Гол: Лукас Сильва, 45

«Пасуш»: Антунеш, Байшинью, Флавио, Андре Феррейра, Фернанду Фонсека, Луис Карлос, Нуну Сантуш (Джало, 62), Эуштакиу, Денилсон (Жоау Педру, 88), Элдер Феррейра (Уилтон, 72), Лукас Силва (Дельгадо, 72).

«Тоттенхэм»: Доэрти, Дэвис, Голлини, Картер-Викерс (Паскочи, 87), Ромеро, Уинкс, Ло Чельсо, Сессеньон (Ллойд-Беннетт, 81), Джон (Кларк, 46), Хиль, Скарлетт.

Ответная игра состоится через неделю в Лондоне.

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм

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