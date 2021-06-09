«Тоттенхэм» подпишет Тюрама

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11 июня 01:00
Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах Маркус Тюрам близок к переходу в «Тоттенхэм».
Стороны ведут продолжительные переговоры, которые близки к завершению. Игрок уже согласился переехать в Лондон, сообщает RMC Sport.
Лондонцы пытаются уладить трансфер с «Боруссией». Пока неизвестна сумма.
Тюрам провел в прошлом сезоне 29 матчей, забив восемь мячей в Бундеслиге.
Примечательно, что «Тоттенхэм» пока не назначил нового тренера.
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