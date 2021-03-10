Бэйл и Кейн в огне. «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
«Тоттенхэм» подумывает о выкупе Бэйла
Игрок вписался в команду Моуриньо
Гарет Бэйл / Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» подумывает о выкупе форварда Гарета Бэйла.
31-летний валлиец вписался в команду Жозе Моуриньо. В 11 матчах за команду он забил пять мячей и сделал два ассиста. Впрочем, «Тоттенхэм» пока не торопится. У клуба есть идея продлить аренду Бэйла еще на сезон, сообщает Football.London.
«Реал» же не хочет больше иметь дело с игроком и будет готов продать его.
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