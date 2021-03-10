«Тоттенхэм» подумывает о выкупе Бэйла

Гарет Бэйл / Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» подумывает о выкупе форварда Гарета Бэйла.

31-летний валлиец вписался в команду Жозе Моуриньо. В 11 матчах за команду он забил пять мячей и сделал два ассиста. Впрочем, «Тоттенхэм» пока не торопится. У клуба есть идея продлить аренду Бэйла еще на сезон, сообщает Football.London.

«Реал» же не хочет больше иметь дело с игроком и будет готов продать его.