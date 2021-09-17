«Тоттенхэм» потерял двух вингеров перед матчем с «Челси»

Моура и Бергвейн не доиграли встречу с «Ренном»

Лукас Моура / Фото: Getty Images

Вингеры «Тоттенхэма» Лукас Моура и Стивен Бергвейн травмировались в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы с «Ренном» (2:2).

Моура был заменен на 54-й минуте матча, а Бергвейн – еще в первом тайме, на 30-й.

Сроки восстановления игроков неизвестны, как и характеры их повреждений.

Отметим, что 19-го сентября «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в матче 5-го тура АПЛ.

Онлайн трансляция матча «Тоттенхэм» – «Челси».