Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
«Тоттенхэм» потерял двух вингеров перед матчем с «Челси»
Моура и Бергвейн не доиграли встречу с «Ренном»
14:58
Лукас Моура / Фото: Getty Images
Вингеры «Тоттенхэма» Лукас Моура и Стивен Бергвейн травмировались в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы с «Ренном» (2:2).
Моура был заменен на 54-й минуте матча, а Бергвейн – еще в первом тайме, на 30-й.
Сроки восстановления игроков неизвестны, как и характеры их повреждений.
Отметим, что 19-го сентября «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в матче 5-го тура АПЛ.
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