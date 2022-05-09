После победы над «Манчестер Сити» «Тоттенхэм» уступил аутсайдеру
«Тоттенхем» прагне провернути трансфер одноклубника Малиновського
Конте має намір вирішити проблеми на лівому фланзі оборони команди
15:56
Йоакім Мегле / Фото - expectedscore.com«Тоттенхем» хоче підписати лівого захисника «Аталанти» Йоакіма Мегле. Про це повідомляє Daily Mail.
Наставник команди Антоніо Конте данським гравцем хоче розв’язати проблеми на лівому фланзі – Мегле покликаний зайняти місце фулбека.
Зазначається, що перехід 24-річного футболіста може організувати спортивний директор Фабіо Паратічі, який у січні привів до «Тоттенхему» Родріго Бентанкура та Деяна Кулусевського.
У поточному сезоні Мегле забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу у 25 матчах Серії А. Його контракт з «Аталантою» діє до літа 2025 року.
Раніше «Тоттенхем» у літнє трансферне вікно має провернути трансфери двох гравців «Вільярреалу».
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