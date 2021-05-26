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«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт

Специалист может покинуть «Интер» уже в ближайшие пару дней
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:41
«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт
Антонио Конте / фото - Getty Images

Тренер «Интера» Антонио Конте может вернуться в английскую Премьер-лигу. По информации La Stampa, лондонский «Тоттенхэм» хочет переманить специалиста.

По информации источника, «Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт с зарплатой почти в 20 миллионов евро за сезон. В Милане итальянский специалист получает 13 миллионов.

Стоит отметить, что сейчас обстановка внутри «Интера» крайне напряженная. Руководство клуба хочет продать пару основных игроков и урезать финансирование команды. Конте не хочет строить команду с нуля и всерьез задумывается об уходе из клуба.

Напомним, фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба.

Михаил Рыбак
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Тоттенхэм Антонио Конте

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