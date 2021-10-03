«Тоттенхэм» прервал свою неудачную серию в АПЛ, обыграв «Астон Виллу»
В матче седьмого тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Астон Виллу». Пьер-Эмиль Хейберг открыл счет в пользу хозяев на 27-й минуте встречи.
Олли Уоткинс помог «Вилле» отыграться, но вскоре свой же игрок – хавбек Мэтт Таргет отправил мяч в ворота Эмилиано Мартинеса.
«Шпоры» прервали свою неудачную серию в АПЛ, набрав три очка после трех поражений подряд.
АПЛ, 7-й тур
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» 2:1
Голы: Хейберг, 27, Таргетт, 71 (автогол) – Уоткинс, 67.
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Хиль, 89), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 76), Скипп, Кейн.
«Астон Вилла»: Мартинес, Хоз (Траоре, 80), Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Буэндиа, 69), Ингз (Арчер, 89), Уоткинс.
Предупреждения: Рэмзи (31), Скипп (36), Ромеро (68).
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