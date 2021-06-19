Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
«Тоттенхэм» проведет переговоры с Вальварде
Испанский тренер пока без работы
19 июня 22:30
Фото: Marca
Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальваерде может возглавить «Тоттенхэм».
Лондонский клуб видит испанца фаворитом на пост наставника. С ним вскоре проведут переговоры, сообщает Sky Sports.
Также среди вариантов – Ральф Рангник. Немец находится без работы уже два года.
Ранее «шпоры» не смогли договориться с Дженнаро Гаттузо и Паулу Фонсекой.
Также на вакантное место рвется Юрген Клинсманн.
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