Супергол Ламелы не помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Арсенала»
«Тоттенхэм» проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Турции Бупендзе
Ранее габонца хотело подписать «Динамо»
16 марта 22:51
Аарон Бупендза / Фото - transfermarktРяд клубов АПЛ не против увидеть в своих рядах форварда «Хатайспора» Аарона Бупендзу. Об этом сообщает 90min.
За игрой футболиста следят «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лестер», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Брайтон».
В феврале сообщалось, что киевское «Динамо» намерено было провернуть о трансфер 24-летнего игрока.
Отметим, что Бупендза является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша турецкой Суперлиги. Габонец забил 18 голов в 26 матчах.
Напомним, супергол Эрика Ламелы не помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Арсенала».