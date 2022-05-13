«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в битве за Лигу чемпионов
В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» в родных стенах разгромил «Арсенал».
В первом тайме дублем отличился Кейн, а во втором Сон сделал счет разгромным в пользу «шпор». «Арсенал» ничем ответить не сумел.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» 4-й, имея 66 очков (место Лиги чемпионов), а «Тоттенхэм – 5-й (65 очков).
«Арсеналу» осталось сыграть с «Ньюкаслом» и «Эвертоном», а «Тоттенхэму» – против «Бернли» и «Норвича».
АПЛ, 22-й тур
«Тоттенхэм» – «Арсенал» 3:0
Голы: Кейн, 22, пен, 37, Сон Хын Мин, 47
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис (Родон, 82), Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин (Бергвейн, 72), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Лукас Моура, 72), Кейн.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл (Нуну Тавареш, 76), Томиясу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 72), Мартинелли (Смит-Роу, 63), Сака.
Предупреждения: Дэвис (17), Холдинг (26), Смит-Роу (86), Эдегор (88), Джака (90).
Удаление: Холдинг (33).
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