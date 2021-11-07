«Тоттенхэм» сразу же потерял очки в первом матче при Конте в АПЛ
В 11-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном».
Первая половина встречи закономерно завершилась «нулями». Самый опасный момент был у Регилона, но испанец пробил выше из выгодной позиции.
После перерыва инициативой завладели «ириски». Они могли заработать пенальти после столкновения Льориса с оппонентом, однако арбитр не усмотрел нарушения в данном эпизоде.
При этом судья увидел «криминал» в действиях Холгейта на последних минутах, удалив игрока. Тем не менее, «шпоры» не успели воспользоваться большинством.
«Тоттенхэм» упустил возможность оторваться от «Эвертона» в турнирной таблице. Команды по-прежнему разделяет одно очко.
АПЛ, 11 тур
«Эвертон» – «Тоттенхэм» 0:0
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Гбамен, 90), Таунсенд, Делф (Дэвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Гордон, Ришарлисон.
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Чельсо, 71), Хейбьерг, Скипп, Кейн.
Предупреждения: Делф, Ришарлисон – Регилон, Ромеро, Ндомбеле, Скипп
Удаление: Холгейт
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