«Тоттенхэм» сразу же потерял очки в первом матче при Конте в АПЛ

«Ириски» оказались слишком прочными для «шпор»

Фото - Тоттенхэм Хотспур

В 11-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном».

Первая половина встречи закономерно завершилась «нулями». Самый опасный момент был у Регилона, но испанец пробил выше из выгодной позиции.

После перерыва инициативой завладели «ириски». Они могли заработать пенальти после столкновения Льориса с оппонентом, однако арбитр не усмотрел нарушения в данном эпизоде.

При этом судья увидел «криминал» в действиях Холгейта на последних минутах, удалив игрока. Тем не менее, «шпоры» не успели воспользоваться большинством.

«Тоттенхэм» упустил возможность оторваться от «Эвертона» в турнирной таблице. Команды по-прежнему разделяет одно очко.

АПЛ, 11 тур

«Эвертон» – «Тоттенхэм» 0:0

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Гбамен, 90), Таунсенд, Делф (Дэвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Гордон, Ришарлисон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Чельсо, 71), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

Предупреждения: Делф, Ришарлисон – Регилон, Ромеро, Ндомбеле, Скипп

Удаление: Холгейт