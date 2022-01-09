«Тоттенхэм» уступал команде из третьего дивизиона в Кубке Англии до 75-й минуты, но затем вырвал победу
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» в волевом стиле победил «Моркхэм».
Команда Антонио Конте пропустила в середине первого тайма, но затем забила трижды после 70-й минуты.
Кубок Англии, 1/32 финала
«Тоттенхэм» – «Моркхэм» 3:1
Голы: Уинкс, 74, Моура, 85, Кейн, 88 – О`Коннор, 33
«Тоттенхэм»: Голлини, Доэрти, Дэвис, Родон, Танганга, Сессеньон (Эмерсон, 87), Уинкс, Ло Чельсо (Скарлетт, 88), Ндомбеле (Скипп, 69), Алли (Кейн, 69), Хиль (Лукас Моура, 69).
«Моркэм»: Карсон, О`Коннор, Маклафлин, Бедо (Гибсон, 65), Ли, Диагурага (Уилдиг, 77), Маккалмонт, Куни (Джонс, 77), Стоктон, Маклолин, Аюнга (Обика, 58).
Предупреждения: Диагурага (44), Куни (74).
Ранее Конте рассказал, почему не подписывает с клубами долгосрочные контракты.
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