«Тоттенхэм» уже готов предложить контракт Конте

«Шпоры» объявили об увольнении Нуну Эшпириту Санту всего пару часов назад

Антонио Конте / фото - Eurosport

Наставник «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту вместе со всем тренерским штабом уволен из клуба. С большой долей вероятности, его место займет бывший тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте.

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, «шпоры» уже готовы предоставить Конте контракт на полтора года. Детали неизвестны, но если стороны придут к соглашению, Конте прибудет в Лондон уже сегодня.

Стоит отметить, что Конте требует у лондонского клуба 3-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год и гарантию покупки 3-4 топовых исполнителей в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Конте хочет сменить Оле-Гуннара Сульшера на посту тренера МЮ.