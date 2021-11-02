«Тоттенхэм» даст 100 миллионов евро Конте на трансферы
«Тоттенхэм» в ближайшие часы объявит о назначении Конте
Итальянский специалист дебютирует в матче с «Витессом» в Лиге Европы
10:00
Антонио Конте / Фото - eurosportНовым главным тренером «Тоттенхэма» в ближайшие часы будет назначен Антонио Конте. Об этом в Twitter сообщает журналист Саймон Стоун.
О сделке официально должны объявить уже сегодня. 4 ноября итальянец будет стоять у руля команды в матче Лиги конференций против «Витесса».
Ранее стало известно, что контракт Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
Итальянский специалист будет зарабатывать в Лондоне 18,3 млн евро в год.
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