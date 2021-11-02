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«Тоттенхэм» в ближайшие часы объявит о назначении Конте

Итальянский специалист дебютирует в матче с «Витессом» в Лиге Европы


Футбол Серия А (Италия)
10:00
«Тоттенхэм» в ближайшие часы объявит о назначении Конте
Антонио Конте / Фото - eurosport
Новым главным тренером «Тоттенхэма» в ближайшие часы будет назначен Антонио Конте. Об этом в Twitter сообщает журналист Саймон Стоун.

О сделке официально должны объявить уже сегодня. 4 ноября итальянец будет стоять у руля команды в матче Лиги конференций против «Витесса».

Ранее стало известно, что контракт Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

Итальянский специалист будет зарабатывать в Лондоне 18,3 млн евро в год.
Владимир Кириченко
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Антонио Конте Тоттенхэм

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