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«Тоттенхэм» в ближайшие дни официально объявит о назначении Фонсеки

Португальский специалист продолжит карьеру в АПЛ

Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:32
«Тоттенхэм» в ближайшие дни официально объявит о назначении Фонсеки
Пауло Фонсека / Фото - footboom
Лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время официально объявит о назначении новым главным тренером команды португальца Паулу Фонсеку. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

«Шпоры» представят нового наставника клуба в течение трех дней.

Стороны подпишут контракт на 3 года, по которому Фонсека будет зарабатывать 4 миллиона евро каждый год.

Фонсека возглавлял «Рому» на протяжении двух сезонов, до этого специалист работал в «Шахтере» (с 2016-го по 2019-й).

Ранее сообщалось, что Фонсекой интересовался «Эвертон».
Владимир Кириченко
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Паулу Фонсека Тоттенхэм

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