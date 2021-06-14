Фонсека возглавит «Тоттенхэм», сделка уже завершена
«Тоттенхэм» в ближайшие дни официально объявит о назначении Фонсеки
Португальский специалист продолжит карьеру в АПЛ
12:32
Пауло Фонсека / Фото - footboomЛондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время официально объявит о назначении новым главным тренером команды португальца Паулу Фонсеку. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
«Шпоры» представят нового наставника клуба в течение трех дней.
Стороны подпишут контракт на 3 года, по которому Фонсека будет зарабатывать 4 миллиона евро каждый год.
Фонсека возглавлял «Рому» на протяжении двух сезонов, до этого специалист работал в «Шахтере» (с 2016-го по 2019-й).
Ранее сообщалось, что Фонсекой интересовался «Эвертон».
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