«Тоттенхэм» в невероятной концовке обыграл «Лестер», проигрывая к 95-й минуте

Бергвейн оформил дубль в компенсированное время

Фото: Spurs

«Тоттенхэм» в перенесенном матче 17 тура АПЛ на выезде обыграл «Лестер».

«Шпорам» пришлось отыгрываться дважды. На гол Даки ответил Кейн, а Мэддисон забил под конец встречи. К 95-й минуте «Лестер» побеждал, но умудрился пропустить дважды на 95-й и 97-й минутах от Бергвейна.

«Тоттенхэм» вырывал победу и уступает лишь одно очко «Вест Хэму», который идет в зоне ЛЧ.

АПЛ. 17-й тур:

«Лестер» – «Тоттенхэм» 2:3

Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 – Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7

«Лестер»: Шмайхель — Олбрайтон, Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин, 53) — Тилеманс, Чаудхери, Дьюсбери-Холл (Сумаре, 88) — Мэддисон — Дака (Барнс, 75), Лукман.

«Тоттенхэм»: Льорис — Эмерсон (Доэрти, 46), Танганга, Санчес, Дэвис, Регилон (Бергвейн, 79) — Скипп, Хойбьерг, Уинкс (Ло Чельсо, 74) — Кейн, Моура.