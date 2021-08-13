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«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере ключевого защитника «Шахтера»
«Шпоры» уже сделали первое предложение, но получили отказ
07:28
Фото: пресс-служба «Шахтера»
«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Шахтером» о переходе левого защитника Додо, сообщает GLOBO ESPORTE.
«Шпоры» уже сделали первое предложение «горнякам» в размере 20 миллионов евро, но получили отказ. Тем не менее, переговоры о переходе игрока продолжаются.
Портал Transfermarkt оценивает Додо в 20 млн.
Всего в составе «Шахтера» 22-летний бразилец провел 76 матчей, в которых отличился 5 взятиями ворот и 14 результативными передачами.
Напомним, Додо – не единственный игрок, которым интересуется «Тоттенхэм» в Восточной Европе.
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