«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере ключевого защитника «Шахтера»

«Шпоры» уже сделали первое предложение, но получили отказ

Фото: пресс-служба «Шахтера»

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Шахтером» о переходе левого защитника Додо, сообщает GLOBO ESPORTE.

«Шпоры» уже сделали первое предложение «горнякам» в размере 20 миллионов евро, но получили отказ. Тем не менее, переговоры о переходе игрока продолжаются.

Портал Transfermarkt оценивает Додо в 20 млн.

Всего в составе «Шахтера» 22-летний бразилец провел 76 матчей, в которых отличился 5 взятиями ворот и 14 результативными передачами.

Напомним, Додо – не единственный игрок, которым интересуется «Тоттенхэм» в Восточной Европе.