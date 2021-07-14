Лидер «Тоттенхэма»: «Я виню в своих неудачах только себя»
«Тоттенхэм» ведет переговоры по лидеру «Саутгемптона»
Ингз может сменить клуб
11:50
Фото: BBC
«Тоттенхэм» ведет переговоры по лидеру «Саутгемптона» Дэнни Ингзу.
Форвард отказался продлевать контракт со «святыми» и хочет сменить команду. «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере, сообщает The Telegpraph.
Трансфер может обойтись в сумму около 20 миллионов фунтов. Впрочем, «Саутгемптон» не хочет отпускать своего лидера без солидной суммы.
Контракт игрока действует еще один год.