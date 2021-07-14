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«Тоттенхэм» ведет переговоры по лидеру «Саутгемптона»

Ингз может сменить клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:50
«Тоттенхэм» ведет переговоры по лидеру «Саутгемптона»
Фото: BBC

«Тоттенхэм» ведет переговоры по лидеру «Саутгемптона» Дэнни Ингзу.

Форвард отказался продлевать контракт со «святыми» и хочет сменить команду. «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере, сообщает The Telegpraph.

Трансфер может обойтись в сумму около 20 миллионов фунтов. Впрочем, «Саутгемптон» не хочет отпускать своего лидера без солидной суммы.

Контракт игрока действует еще один год.

Андрей Усмонов
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Теги

Тоттенхэм Саутгемптон

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