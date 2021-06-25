«Тоттенхэм» вернулся к переговорам с Нуну

Лондонцы все еще без тренера

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«Тоттенхэм» вернулся к переговорам с экс-тренером «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Португалец покинул «волков» по окончанию сезона. На данный момент он находится без клуба. У него были переговоры с «Эвертоном», но от этого варианта тренер отказался.

Назначение португальца поддерживает спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, сообщает The Guardian.

Ранее у «Тоттенхэма» сорвались переговоры с Паулу Фонсекой и Эрнесто Вальверде.