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«Тоттенхэм» вернулся к переговорам с Нуну
Лондонцы все еще без тренера
15:53
Фото: BBC
«Тоттенхэм» вернулся к переговорам с экс-тренером «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
Португалец покинул «волков» по окончанию сезона. На данный момент он находится без клуба. У него были переговоры с «Эвертоном», но от этого варианта тренер отказался.
Назначение португальца поддерживает спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, сообщает The Guardian.
Ранее у «Тоттенхэма» сорвались переговоры с Паулу Фонсекой и Эрнесто Вальверде.
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