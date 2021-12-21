«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Барселоны»

«Шпоры» уже пытались подписать Клемана Лангле этим летом

Клеман Лангле / фото - Getty Images

«Тоттенхэм» по-прежнему заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Клемана Лангле, сообщает журналист Жерар Ромеро, ссылаясь на свои источники.

По информации Ромеро, в зимнее трансферное окно клуб сделает новое предложение 26-летнему игроку и попытается перебить предложение «Эвертона», который также настроен приобрести Лангле.

Ромеро также сообщает, что английский клуб уже питался приобрести француза этим летом, но игрок не захотел переезжать в Англию и отклонил предложение.

Напомним, в последнем матче АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем».