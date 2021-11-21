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«Тоттенхэм» выиграл первый матч в АПЛ при Конте, обыграв «Лидс»
«Шпоры» одержали еще и волевую победу
21 ноября 20:25
Фото: twitter.com/LUFC
«Тоттенхэм» в матче 12 тура АПЛ дома обыграл «Лидс».
Матч получился очень равным и на встречных курсах. «Лидсу» удалось отыграть счет в конце первого тайма.
Правда, «Тоттенхэм» сумел сравнять его в начале второй половины, а позже и выйти вперед. Спасти матч «Лидсу» не удалось.
«Тоттенхэм» выиграл первую игру при Антонио Конте в АПЛ.
АПЛ. 12-й тур:
«Тоттенхэм» – «Лидс» 2:1
Голы: Хейбьерг, 58, Регилон, 69 – Джеймс, 44
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Танганга (Санчес, 68), Регилон (Сессеньон, 79), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 88), Хейбьерг, Уинкс, Кейн.
«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Купер, Филлипс, Стрейк, Харрисон, Форшоу (Робертс, 72), Клих (Фирпо, 59), Джеймс, Гелхардт (Маккинстри, 87).
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