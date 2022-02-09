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«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» Ромеро
За защитника заплатили 50 миллионов евро
09:58
Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» выкупил защитника Кристиана Ромеро у «Аталанты».
За него отдали 50 миллионов евро. 23-летний игрок подписал полноценный контракт с клубом, сообщает London Evening Standard.
О выкупе сообщил тренер «шпор» Антонио Конте.
«Он был в аренде, но у нас было право обязательного выкупа, и мы его выкупили.
Он идеален для АПЛ. Если сможешь заиграть в АПЛ, то и в любой лиге мира – тоже. АПЛ превосходит других по интенсивности, мастерству и атлетизму.
Ромеро, несомненно, способен играть в этой лиге. Она ему подходит идеально».
Ранее Конте высказался об игре Харри Кейна.
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