«Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» Ромеро

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«Тоттенхэм» выкупил защитника Кристиана Ромеро у «Аталанты».

За него отдали 50 миллионов евро. 23-летний игрок подписал полноценный контракт с клубом, сообщает London Evening Standard.

О выкупе сообщил тренер «шпор» Антонио Конте.

Он идеален для АПЛ. Если сможешь заиграть в АПЛ, то и в любой лиге мира – тоже. АПЛ превосходит других по интенсивности, мастерству и атлетизму.

Ромеро, несомненно, способен играть в этой лиге. Она ему подходит идеально».