Тренер «Тоттенхэма» – о победе над «Ман Сити»: «Нам еще многое предстоит сделать»
«Тоттенхэм» заинтересован в услугах вингера сборной Уругвая
25-летний футболист выступает в Серии А
08:58
Наитан Нандес / Фото - sempreinterВингер «Кальяри» Наитан Нандес попал на радары «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
«Шпоры» уже сделали запрос относительно трансфера 25-летнего игрока сборной Уругвая.
Сам Нандес не против уйти из «Кальяри», который, в свою очередь, готов продать футболиста при выгодном предложении.
Ранее в услугах уругвайца был заинтересован «Интер», однако в итоге миланцы провернули трансфер защитника ПСВ Дензела Думфриса.
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