Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Окончен
23:15 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован

«Тоттенхэм» заинтересован в услугах вингера сборной Уругвая

25-летний футболист выступает в Серии А
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:58
«Тоттенхэм» заинтересован в услугах вингера сборной Уругвая
Наитан Нандес / Фото - sempreinter
Вингер «Кальяри» Наитан Нандес попал на радары «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Шпоры» уже сделали запрос относительно трансфера 25-летнего игрока сборной Уругвая.

Сам Нандес не против уйти из «Кальяри», который, в свою очередь, готов продать футболиста при выгодном предложении.

Ранее в услугах уругвайца был заинтересован «Интер», однако в итоге миланцы провернули трансфер защитника ПСВ Дензела Думфриса.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тоттенхэм Кальяри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер «Тоттенхэма» – о победе над «Ман Сити»: «Нам еще многое предстоит сделать»
Тренер «Тоттенхэма» – о победе над «Ман Сити»: «Нам еще многое предстоит сделать»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:05
Гвардиола: «Это все еще начало сезона, нам нужно начинать побеждать»
Гвардиола: «Это все еще начало сезона, нам нужно начинать побеждать»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:56
Гвардиола снова уступил Санту. Зинченко не помог «Сити» набрать очки с «Тоттенхэмом»
Гвардиола снова уступил Санту. Зинченко не помог «Сити» набрать очки с «Тоттенхэмом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 августа 20:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити». Как это было
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 августа 20:20
Зинченко остался в запасе на центральный матч стартового тура АПЛ
Зинченко остался в запасе на центральный матч стартового тура АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 августа 18:10
«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере ключевого защитника «Шахтера»
«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере ключевого защитника «Шахтера»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 августа 07:28

Новости: Футбол

«Энфилд» может спать спокойно. «Ливерпуль» подпишет с Хендерсоном новый контракт на улучшенных условиях
«Энфилд» может спать спокойно. «Ливерпуль» подпишет с Хендерсоном новый контракт на улучшенных условиях
Премьер-Лига (Англия)
11:27
Симеоне – о старте «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы провели очень хороший матч»
Симеоне – о старте «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы провели очень хороший матч»
Примерa (Испания)
11:23
Белорусский клуб продлил аренду игрока «Динамо»
Белорусский клуб продлил аренду игрока «Динамо»
В Европе
11:10
«Барселона» может провернуть трансферы Обамеянга и Ляказетта
«Барселона» может провернуть трансферы Обамеянга и Ляказетта
Примерa (Испания)
10:58
«Брюгге» обыграл «Зюльте-Варегем» благодаря ассисту Соболя
«Брюгге» обыграл «Зюльте-Варегем» благодаря ассисту Соболя
Украинские легионеры
10:51
Педриньо и Витао – в строю. Стала известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Педриньо и Витао – в строю. Стала известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Лига чемпионов UEFA
10:38
«Рапид» проиграл вторую игру подряд перед матчем с «Зарей»
«Рапид» проиграл вторую игру подряд перед матчем с «Зарей»
Лига Европы UEFA
10:25
Пике: «Барселона» – семья. С зарплатой я сделал ровно то, что должен был»
Пике: «Барселона» – семья. С зарплатой я сделал ровно то, что должен был»
Примерa (Испания)
10:22
Польский клуб заплатит 50 тысяч долларов за игрока «Ворсклы»
Польский клуб заплатит 50 тысяч долларов за игрока «Ворсклы»
Украинская Премьер-лига
10:15
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости