«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт
«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении Почеттино
У наставника сейчас проблемы из-за проигранного чемпионства во Франции
10:58
Маурисио Почеттино / Фото: Тоттенхэм
Лондонский «Тоттенхэм» ведет переговоры с главным тренером ПСЖ Мауриссио Почеттино, сообщает The Athletic.
49-летний специалист хочет вернуться в «Тоттенхэм», где он получил признание как главный тренер. Проблема аргентинца в том, что в ПСЖ он не имеет тех полномочий, которые у него были в Лондоне.
Действующий контракт с парижанами действует еще год и клуб не собирается менять наставника, который с сильнейшим составом в Лиге 1 занял лишь второе место.
Напомним, Почеттино возглавил ПСЖ в январе текущего года, выиграл с командой Кубок и Суперкубок Франции, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии полуфинала.
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