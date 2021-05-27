«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении Почеттино

У наставника сейчас проблемы из-за проигранного чемпионства во Франции





Маурисио Почеттино / Фото: Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» ведет переговоры с главным тренером ПСЖ Мауриссио Почеттино, сообщает The Athletic.



49-летний специалист хочет вернуться в «Тоттенхэм», где он получил признание как главный тренер. Проблема аргентинца в том, что в ПСЖ он не имеет тех полномочий, которые у него были в Лондоне.

Действующий контракт с парижанами действует еще год и клуб не собирается менять наставника, который с сильнейшим составом в Лиге 1 занял лишь второе место.

Напомним, Почеттино возглавил ПСЖ в январе текущего года, выиграл с командой Кубок и Суперкубок Франции, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии полуфинала.