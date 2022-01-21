35-летний капитан «Тоттенхэма» продлит контракт с клубом до 2024-го года
«Тоттенхэм» заплатит 20 миллионов фунтов за лидера «Вулверхэмптона»
Траоре сменит клуб
21 января 22:27
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре сменит клуб зимой.
В ближайшее время он подпишет контракт с «Тоттенхэмом». Соглашение будет рассчитано на пять лет.
За испанца «шпоры» заплатят 20 миллионов фунтов. Как сообщает Sky Sports, сделку могут закрыть в ближайшие часы.
В нынешнем сезоне Траоре отыграл 19 матчей, забив один мяч в АПЛ.
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