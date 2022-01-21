«Тоттенхэм» заплатит 20 миллионов фунтов за лидера «Вулверхэмптона»

Траоре сменит клуб

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре сменит клуб зимой.

В ближайшее время он подпишет контракт с «Тоттенхэмом». Соглашение будет рассчитано на пять лет.

За испанца «шпоры» заплатят 20 миллионов фунтов. Как сообщает Sky Sports, сделку могут закрыть в ближайшие часы.

В нынешнем сезоне Траоре отыграл 19 матчей, забив один мяч в АПЛ.

Летом он едва не перешел в «Ливерпуль».