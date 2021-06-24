Тотти – о Моуринью: «Рома» взяла сильнейшего тренера мира»

В Риме высоко ценят нового коуча

Жозе Моуриньо / фото - Football-Italia

Легендарный форвард «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о назначении Жозе Моуриньо на пост нового главного тренера «волков». Слова итальянца приводит Corriere dello Sport.

«Когда он приедет, то сам скажет, что думает. Но мы взяли сильнейшего тренера мира».

Хотели бы вы, чтобы он вас тренировал?

«Да, когда я был моложе».

Есть ли вероятность того, что вы вернетесь в клуб?

«Я ни с кем в «Роме» не общался на эту тему, для меня нет подходящей должности».

После увольнения из «Тоттенхэма» прямо перед финалом Кубка английской лиги Жозе не тянул с поиском нового места работы. «Рома» предложила португальцу занять место Паулу Фонсеки и стать у руля нового перспективного проекта. «Особенный» уже не раз доказывал, что способен творить чудеса, и кто знает, возможно «волки» и правда добьются успеха с ним.

Напомним, Моуриньо назвал физическую подготовку Эдена Азара ужасной.