Тотти: «Оставался в «Роме», несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»

Франческо Тотти / Фото: Twitter

Бывший форвард «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, интересовались ли им испанские гранды. Его слова приводит Football Italia.

Жаль, потому что «Барселона» — отличная команда, за которой интересно следить, и было бы здорово сыграть там. Возможно, я когда-нибудь сыграю за «Барселону» в другой вселенной.

Для меня лучшим решением было остаться в «Роме». Это правда, что в какой-то момент моей карьеры я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Реалом». Но принял решение остаться сердцем».