Милевский: «Когда играли с Италией в четвертьфинале ЧМ, Тотти все время душился. Это был кошмар»
Тотти: «Оставался в «Роме», несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»
Легенда итальянского футбола был предан своему клубу
17:52
Франческо Тотти / Фото: Twitter
Бывший форвард «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, интересовались ли им испанские гранды. Его слова приводит Football Italia.
«Я никогда не обсуждал с «Барселоной» свой потенциальный трансфер. «Реал Мадрид», напротив, готов был на что угодно ради меня.
Жаль, потому что «Барселона» — отличная команда, за которой интересно следить, и было бы здорово сыграть там. Возможно, я когда-нибудь сыграю за «Барселону» в другой вселенной.
Для меня лучшим решением было остаться в «Роме». Это правда, что в какой-то момент моей карьеры я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Реалом». Но принял решение остаться сердцем».
Ранее Тотти высказался о приходе Жозе Моуриньо в «Рому».
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