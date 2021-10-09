Тотти: «Я думал о переходе в «Реал»

Фото: Football-Italia

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти вновь вспомнил о предложении от мадридского «Реала». Слова экс-игрока приводит The Guardian.

В те моменты, когда ты так себя чувствуешь, нельзя уходить.

Но, конечно, оглядываясь назад и думая об отказе «Реалу», немного сомнений остается. «Реал» был единственной другой командой, за которую я мог пойти играть. Опыт в другой стране мог бы стать чем-то прекрасным для всех. Для моей семьи. Для меня...»