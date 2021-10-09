Агент: «Тотти интересуют три игрока сборной Украины, Забарный – первый в списке»
Тотти: «Я думал о переходе в «Реал»
Форвард остался в «Роме» до конца карьеры
9 октября 21:30
Фото: Football-Italia
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти вновь вспомнил о предложении от мадридского «Реала». Слова экс-игрока приводит The Guardian.
«Конечно, я думал. Было много дней, когда мы выходили играть в полноги. Но я часто и правдиво говорил, что выбор остаться в «Роме» сделан от чистого сердца.
В те моменты, когда ты так себя чувствуешь, нельзя уходить.
Но, конечно, оглядываясь назад и думая об отказе «Реалу», немного сомнений остается. «Реал» был единственной другой командой, за которую я мог пойти играть. Опыт в другой стране мог бы стать чем-то прекрасным для всех. Для моей семьи. Для меня...»
Сообщалось, что Тотти следил за игроками сборной Украины.
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