Товарищеские матчи. Нидерланды ушли от поражения от Шотландии. Австрия уступила Англии
В Европе прошли контрольные матчи перед Евро-2020.
Играли и соперники сборной Украины по группе чемпионата Европы. Нидерланды лишь в конце матча ушли от поражения шведам, а Австрия уступила Англии.
Товарищеские матчи:
Босния и Герцеговина – Черногория 0:0
Босния: Шехич, Тодорович (Газибегович, 64), Ахмедходжич (Данилович, 84), Чивич, Хаджикадунич, Хаджиахметович, Йовичич, Беширович (Садикович, 54), Крунич, Налич (Менало, 84), Демирович (Превляк, 65).
Черногория: Драгоевич, Вешович (Вучич, 76), Мартинович, Томашевич, Симич, Косович (Раичкович, 75), Йовович (Осмайич, 63), Хакшабанович (Иванович, 81), Вукчевич, Савичевич (Янкович, 63), Бечирай (Милошевич, 46).
Беларусь – Азербайджан 1:2
Голы: Скавыш, 56 – Гусейнов, 73, Шейдаев, 90
Норвегия – Люксембург 1:0
Гол: Холанд, 90+1
Норвегия: Хансен, Мелинг, Айер (Ханче-Ольсен, 72), Страннберг, Свенссон (Рюэрсон, 65), Торсбю (Мидтше, 65), Эдегор, Эльюнусси, Хеуге (Деннум, 64), Холанд, Серлот (Торстведт, 85).
Люксембург: Морис, Янс, Мартинс (Селимович, 60), Карлсон, Пинту (Вейга, 81), Синани, Тилль (Бонерт, 60), Родригеш, Мартинс Перейра (Тилль, 69), Махмутович, Девилль (да Мота, 82).
Нидерланды – Шотландия 2:2
Голы: Депай, 17, 89 – Хендри, 10, Нисбет, 63
Нидерланды: Крул, Думфрис, де Врей (де Йонг, 85), Вейндал (ван Анхолт, 69), Тимбер (Бергейс, 69), де Рон, де Йонг (Классен, 31), Вейналдум (Гравенберх, 31), де Лигт, Депай, Вегорст (Промес, 69).
Шотландия: Гордон, Хендри, Робертсон (Тэйлор, 69), Тирни (Маккенна, 69), Купер (Галлахер, 62), Тернбулл (Гилмор, 81), Форрест (Фрэйзер, 62), Макгрегор, Армстронг, Кристи, Дайкс (Нисбет, 62).
Румыния – Грузия 1:2
Голы: Иван, 78 – Микаутадзе, 61, Абурджания, 71
Румыния: Влад, Кирикеш, Неделчару, Ганя, Хаджи (Кешерю, 77), Максим (Будеску, 58), Сореску, Марин (Станчу, 77), Олару (Чикылдэу, 57), Тэнасе, Алибек (Иван, 58).
Грузия: Купатадзе, Хочолава, Кверквелия, Чабрадзе, Азаров, Квеквескири (Китейшвили, 57), Окриашвили (Кашия, 66), Даушвили, Абурджания (Гвилия, 80), Шенгелия (Лобжанидзе, 57), Микаутадзе (Зивзивадзе, 80).
Удаления: Тэнасе, 41 – Кверквелия, 64
Германия – Дания 1:1
Голы: Нойхаус, 48 – Поульсен, 71
Германия: Нойер, Гинтер, Гозенс (Гюнтер, 79), Зюле, Клостерманн (Кох, 59), Сане (Хофманн, 86), Нойхаус, Мюллер, Киммих, Хуммельс, Гнабри (Фолланд, 79).
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер (Йоргенсен, 80), Мэле, Васс (Кристиансен, 85), Эриксен, Хейбьерг (Ларсен, 68), Дилэйни, Ольсен (Дольберг, 46), Поульсен (Дамсгор, 80), Брэйтуэйт (Бойлесен, 80).
Англия – Австрия 1:0
Гол: Сака, 56
Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Мингз (Годфри, 62), Триппьер, Коуди, Беллингем, Райс (Уорд-Проуз, 61), Лингард (Уоткинс, 62), Сака, Грилиш (Уайт, 71), Кейн (Кэлверт-Льюин, 62).
Австрия: Бахманн, Лайнер (Триммель, 81), Хинтереггер, Фридль, Алаба (Шопф, 72), Шлагер (Баумгартлингер, 81), Баумгартнер (Шауб, 62), Забитцер, Лаймер (Гриллич, 62), Драгович, Калайджич (Грегорич, 71).
Также Франция разбила Уэльс (3:0).
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