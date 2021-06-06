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Товарищеский матч. Англия – Румыния. Видео трансляция

Матч пройдет на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро
Футбол Евро-2020
6 июня 10:57
Товарищеский матч. Англия – Румыния. Видео трансляция
Через несколько дней сборная Англии сыграет первый матч на Евро-2020 / Фото - twitter.com/England

В воскресенье, 6 июня, сборная Англии в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020 на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро сыграет против команды Румынии.

За ходом матча можно будет следить в видео трансляции в плеере ниже. Начало – в 19:00.

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Теги

сборная Англии (футбол) сборная Румынии (футбол)

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