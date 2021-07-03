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Товарищеский матч. «Динамо» – «Лозанна». Видео трансляция

Второй спарринг команды Мирчи Луческу на сборах в Швейцарии
Футбол Украинская Премьер-лига
09:56
Товарищеский матч. «Динамо» – «Лозанна». Видео трансляция
«Динамо» проведет товарищеский матч / Фото - facebook.com/fcdynamoua

3 июля «Динамо» проведет свой второй спарринг на сборах в Швейцарии. После результативной ничьей в контрольном матче с «Базелем», команда Мирчи Луческу встретится с «Лозанной».

Начало встречи – в 16:00. Видео трансляция – в плеере этой новости.

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