Товарищеский матч. Нидерланды – Грузия. Видео трансляция

Смотрите матч соперника сборной Украины по Евро-2020

Сборная Нидерландов сыграет против Украины на Евро-2020 / Фото - twitter.com/OnsOranje

В воскресенье, 6 июня, сборная Нидерландов в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020 на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде сыграет против команды Грузии.

За ходом матча можно будет следить в видео трансляции в плеере ниже. Начало – в 19:00.