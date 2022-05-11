Товариський матч. Україна – Боруссія Менхенгладбах. Безкоштовна відео трансляція

Команда Олександра Петракова готується до відбору на чемпіонат світу

Фото - УАФ

Сьогодні, 11 травня о 21:45 збірна України проведе свій перший контрольний матч в рамках підготовки до плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022.

Суперником команди Олександра Петракова стане «Боруссія» Менхенгладбах. Гра пройде на полі німецького клубу. І, за інформацією УАФ, на спаринг за добу до зустрічі продано вже близько 20 тисяч квитків.

Дивіться відео трансляцію матчу Україна – «Боруссія» М безкоштовно онлайн в плеєрі нижче:

Нагадаємо, два півзахисники пропустять цей контрольний поєдинок через травми.