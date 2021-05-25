Потенциальные соперники «Донбасса» в Лиге чемпионов. Кто они такие?
Тоже неплохо. Финал Лиги чемпионов смогут посетить 16 500 болельщиков
Это всего лишь 33% вместимости стадиона «Драгау»
18:51
Лига чемпионов / Фото - benchwarmersВласти Португалии подтвердили, что вместимость стадиона «Драгау» на финале Лиги чемпионов составит 33% или 16 500 зрителей. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Финалистам турнира было выделено по 6000 билетов, которые продавали сами клубы среди своих фанатов.
UEFA на своем официальном сайте 25 мая сообщил о начале продажи билетов для нейтральных болельщиков. Она продлится, пока билеты не раскупят.
Нейтральные болельщики смогут купить 1700 билетов в порядке живой очереди. Стоимость пропусков на стадион составляет от 70 до 600 евро.
В финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Матч состоится 29 мая. Начало – в 22:00.
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