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Трагически погиб известный украинский тренер
Экс-наставник «Прикарпатья» разбился на автомобиле
26 ноября 17:41
Руслан Мостовой / фото - Прикарпатье
В автомобильной аварии погиб известный украинский тренер, экс-наставник «Прикарпатья» Руслан Мостовой.
По информации, авария произошла в Стрыйском районе Львовской области. Подробности ДТП пока не сообщаются. Мостовому было 47 лет.
Во время игровой карьеры Мостовой выступал за «Львов», «Спартак» Ивано-Франковск, «Кристалл» Чертков, «Тысменица», «Подолье», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Томь», «Прикарпатье», «Волынь», «Закарпатье» и «Энергетик».
Напомним, в матче Первой лиги арбитр из известной судейской семьи поставил пять пенальти.
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