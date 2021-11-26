Трагически погиб известный украинский тренер

Экс-наставник «Прикарпатья» разбился на автомобиле

Руслан Мостовой / фото - Прикарпатье

В автомобильной аварии погиб известный украинский тренер, экс-наставник «Прикарпатья» Руслан Мостовой.

По информации, авария произошла в Стрыйском районе Львовской области. Подробности ДТП пока не сообщаются. Мостовому было 47 лет.

Во время игровой карьеры Мостовой выступал за «Львов», «Спартак» Ивано-Франковск, «Кристалл» Чертков, «Тысменица», «Подолье», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Томь», «Прикарпатье», «Волынь», «Закарпатье» и «Энергетик».

Напомним, в матче Первой лиги арбитр из известной судейской семьи поставил пять пенальти.