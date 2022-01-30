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Трансфер Коноплянки в клуб из Австрии на грани срыва

По слухам, с этим переходом все не так просто
Футбол Украинская Премьер-лига
22:37
Трансфер Коноплянки в клуб из Австрии на грани срыва
Евгений Коноплянка / Фото: ФК Шахтер

Трансфер вингера «Шахтера» Евгения Коноплянки в австрийский ЛАСК находится на грани срыва, сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Коноплянка вернется к варианту с переходом в чемпионат Турции если переход в ЛАСК не состоится.

Также была информация, что Коноплянка разорвет контракт с «Шахтером» на днях.

Петр Приходько
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Теги

Евгений Коноплянка Шахтер Донецк ЛАСК

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