Трансфер Коноплянки в клуб из Австрии на грани срыва

По слухам, с этим переходом все не так просто

Евгений Коноплянка / Фото: ФК Шахтер

Трансфер вингера «Шахтера» Евгения Коноплянки в австрийский ЛАСК находится на грани срыва, сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Коноплянка вернется к варианту с переходом в чемпионат Турции если переход в ЛАСК не состоится.

Также была информация, что Коноплянка разорвет контракт с «Шахтером» на днях.