Трансфер, который обанкротит клуб. В «Барселоне» работают над покупкой Холанда

На одни лишь комиссионные уйдет около 60-ти миллионов евро

Эрлинг Холанд / фото - Eurosport

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает подписать в каталонский клуб форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда, сообщает радиостанция Cadena SER.

В клубе изучили возможность покупки 21-летнего норвежца, и считают, что его трансфер очень маловероятен.

Но боссы «блаугранас» все равно предпримут попытку заполучить подпись молодого футболиста, а спортивный департамент клуба ведет работу над организацией сделки.

Правда неизвестно, на какие деньги «сине-гранатовые» будут пытаться подписать игрока, ведь Лапорта неоднократно заявлял о плачевном финансовом состоянии клуба и о долгах в размерах около миллиарда евро.

По информации СМИ, летом 2022-го года в контракте Холанда активируется опция, по которой его можно будет выкупить за 75 миллионов евро.

Но желающим купить его придется выложить почти такую же сумму на комиссионные – агент норвежца Мино Райола потребует себе 40 миллионов евро, а еще 20 миллионов достанутся отцу футболиста.

Одним из главных претендентов на игрока является мадридский «Реал», у которого есть не только финансовая возможность подписать форварда, но и ярое желание президента клуба объединить в «Мадриде» Холанда и Килиана Мбаппе.