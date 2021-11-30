Трансфер, который обанкротит клуб. В «Барселоне» работают над покупкой Холанда
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает подписать в каталонский клуб форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда, сообщает радиостанция Cadena SER.
В клубе изучили возможность покупки 21-летнего норвежца, и считают, что его трансфер очень маловероятен.
Но боссы «блаугранас» все равно предпримут попытку заполучить подпись молодого футболиста, а спортивный департамент клуба ведет работу над организацией сделки.
Правда неизвестно, на какие деньги «сине-гранатовые» будут пытаться подписать игрока, ведь Лапорта неоднократно заявлял о плачевном финансовом состоянии клуба и о долгах в размерах около миллиарда евро.
По информации СМИ, летом 2022-го года в контракте Холанда активируется опция, по которой его можно будет выкупить за 75 миллионов евро.
Но желающим купить его придется выложить почти такую же сумму на комиссионные – агент норвежца Мино Райола потребует себе 40 миллионов евро, а еще 20 миллионов достанутся отцу футболиста.
Одним из главных претендентов на игрока является мадридский «Реал», у которого есть не только финансовая возможность подписать форварда, но и ярое желание президента клуба объединить в «Мадриде» Холанда и Килиана Мбаппе.
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