Трансфер вратаря «Лилля» обойдется «Милану» в 13 млн евро

Вратарь проведет в Италии пять лет

Майк Меньян / Фото: Milanreports.com

Итальянский журналист Джуанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что трансфер голкипера «Лилля» Майка Меньяна в «Милан» будет стоить 13 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов.



«Милан» подпишет с 25-летним вратарем контракт до 2026 года

Меньян будет зарабатывать 2,5 млн евро в год с бонусом до 500 тысяч евро в год.

Напомним, ранее стало известно, что «Милан» останется без Доннарумы.