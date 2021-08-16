Траоре: «Конечно я ожидал, что буду так много забивать»

Нападающий демонстрирует хорошую результативность

Лассина Траоре / фото - ФК Шахтер

Буркинский нападающий «Шахтера» Лассина Траоре поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЛЧ против «Монако».

Кого можете выделить из состава «Монако»?

«Трудно назвать конкретного игрока. Есть молодые футболисты, есть и опытные как Бен Йеддер».

Вы начали сезон результативно. Ждали ли вы, что будете забивать так много?

«Конечно ожидал, как только подписал контракт. Я сразу ставил перед собой цели. Я выкладывался на тренировках и много работал. Надеюсь продолжу в том же духе».

Форвард провел в основе команды 5 матчей из 6 возможных, где четыре раза поражал ворота соперников.

Уже завтра, 17 августа команду ждет первый матч за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. «Монако» на своем стадионе примет «горняков».

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби отреагировал на то, что наставник «монегасков» Нико Ковач назвал донецкий клуб фаворитом противостояния.