Де Дзерби ответил на заявление Ковача, что «Шахтер» – фаворит встречи
Траоре: «Конечно я ожидал, что буду так много забивать»
Нападающий демонстрирует хорошую результативность
19:00
Лассина Траоре / фото - ФК Шахтер
Буркинский нападающий «Шахтера» Лассина Траоре поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЛЧ против «Монако».
Кого можете выделить из состава «Монако»?
«Трудно назвать конкретного игрока. Есть молодые футболисты, есть и опытные как Бен Йеддер».
Вы начали сезон результативно. Ждали ли вы, что будете забивать так много?
«Конечно ожидал, как только подписал контракт. Я сразу ставил перед собой цели. Я выкладывался на тренировках и много работал. Надеюсь продолжу в том же духе».
Форвард провел в основе команды 5 матчей из 6 возможных, где четыре раза поражал ворота соперников.
Уже завтра, 17 августа команду ждет первый матч за выход в групповую стадию Лиги чемпионов. «Монако» на своем стадионе примет «горняков».
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби отреагировал на то, что наставник «монегасков» Нико Ковач назвал донецкий клуб фаворитом противостояния.
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