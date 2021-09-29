Траоре: «Лучшие клиники и доктора помогут мне вернуться сильнее»

Лассина Траоре / фото - ФК «Шахтер»

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал травму, полученную в матче с «Интером».

Спасибо всем за сообщения. Приятно, что вся страна обеспокоена из-за меня. Я сделаю все как можно лучше – лучшие клиники и доктора в мире помогут мне вернуться сильнее».