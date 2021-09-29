Де Дзерби: «Шахтер» – грандиозный клуб, но без Траоре сложно»
Траоре: «Лучшие клиники и доктора помогут мне вернуться сильнее»
Нападающий «Шахтера» прокомментировал свою травму
29 сентября 19:35
Лассина Траоре / фото - ФК «Шахтер»
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре прокомментировал травму, полученную в матче с «Интером».
«Грустно, что в такой важный момент сезона «Шахтер» и моя страна Буркина-Фасо не могут рассчитывать на меня. Но на все воля божья.
Спасибо всем за сообщения. Приятно, что вся страна обеспокоена из-за меня. Я сделаю все как можно лучше – лучшие клиники и доктора в мире помогут мне вернуться сильнее».
В ближайшие дни Лассина Траоре перенесет операцию на колене.