Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Траоре назвал причину перехода в «Шахтер»

Игрок заверил, что перешел не из-за денег
Футбол Украинская Премьер-лига
15:58
Траоре назвал причину перехода в «Шахтер»
Лассина Траоре / фото - FootBoom

Новоиспеченный форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре в эфире шоу BurBuzz рассказал, почему он покинул «Аякс» и перебрался в Украину.

«Да, английская Премьер-лига - мечта любого игрока. Но считаю, мы должны идти вперед шаг за шагом. Не нужно перепрыгивать раньше времени. Я здесь, чтобы учиться, чтобы совершенствовать себя. Чтобы отдавать себя за эту футболку. А дальше посмотрим, будет шанс попробовать себя в АПЛ, или же продолжать в «Шахтере».

Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть «Аякс» и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Да, «Аякс» действительно это клуб развития, но одновременно и «Шахтер» тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом».

В минувшем сезоне нападающий в 29 матчах отметился 19 голевыми передачами. «Шахтер» заплатил голландцам 10 миллионов за нападающего.

Напомним, ранее Траоре рассказал, каким европейским клубам отказал ради «Шахтера».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Лассина Траоре Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Новичок «Шахтера»: «Стремился провести в «Барселоне» как можно больше времени»
Новичок «Шахтера»: «Стремился провести в «Барселоне» как можно больше времени»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:40
Новичок «Шахтера»: «Меня хотели «Милан», «Вест Хэм» и «Ньюкасл»
Новичок «Шахтера»: «Меня хотели «Милан», «Вест Хэм» и «Ньюкасл»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:12
Палкин: «38 миллионов евро – для «Шахтера» это приемлемые траты»
Палкин: «38 миллионов евро – для «Шахтера» это приемлемые траты»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:58
Конопля: «В «Шахтере» пока не было особых нагрузок»
Конопля: «В «Шахтере» пока не было особых нагрузок»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:38
Коноплянка до сих пор тренируется индивидуально
Коноплянка до сих пор тренируется индивидуально
Футбол Украинская Премьер-лига
12:28
Новичок «Шахтера»: «Имел предложения из АПЛ и Серии А, но выбрал донецкий клуб»
Новичок «Шахтера»: «Имел предложения из АПЛ и Серии А, но выбрал донецкий клуб»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:21

Новости: Футбол

Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча
Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча
Евро-2020
18:40
Денисов: «Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины»
Денисов: «Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины»
Евро-2020
18:25
Президент UEFA объяснил причины отмены правила выездного гола
Президент UEFA объяснил причины отмены правила выездного гола
В Европе
18:14
Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
Премьер-Лига (Англия)
17:58
Маркевич: «Украина должна победить Швецию»
Маркевич: «Украина должна победить Швецию»
Евро-2020
17:40
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Евро-2020
17:39
Леоненко: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»
Леоненко: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»
Евро-2020
17:25
UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках
UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках
В Европе
17:16
Экс-тренер «Динамо»: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»
Экс-тренер «Динамо»: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»
Евро-2020
16:57
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости