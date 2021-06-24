Палкин: «38 миллионов евро – для «Шахтера» это приемлемые траты»
Траоре назвал причину перехода в «Шахтер»
Игрок заверил, что перешел не из-за денег
Лассина Траоре / фото - FootBoom
Новоиспеченный форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре в эфире шоу BurBuzz рассказал, почему он покинул «Аякс» и перебрался в Украину.
«Да, английская Премьер-лига - мечта любого игрока. Но считаю, мы должны идти вперед шаг за шагом. Не нужно перепрыгивать раньше времени. Я здесь, чтобы учиться, чтобы совершенствовать себя. Чтобы отдавать себя за эту футболку. А дальше посмотрим, будет шанс попробовать себя в АПЛ, или же продолжать в «Шахтере».
Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть «Аякс» и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Да, «Аякс» действительно это клуб развития, но одновременно и «Шахтер» тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом».
В минувшем сезоне нападающий в 29 матчах отметился 19 голевыми передачами. «Шахтер» заплатил голландцам 10 миллионов за нападающего.
Напомним, ранее Траоре рассказал, каким европейским клубам отказал ради «Шахтера».
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