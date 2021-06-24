Траоре назвал причину перехода в «Шахтер»

Лассина Траоре / фото - FootBoom

Новоиспеченный форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре в эфире шоу BurBuzz рассказал, почему он покинул «Аякс» и перебрался в Украину.

Я думаю, что настал момент для меня. Мой возраст и мои амбиции подтолкнули меня к тому, чтобы покинуть «Аякс» и иметь больше игрового времени. Именно поэтому. Да, «Аякс» действительно это клуб развития, но одновременно и «Шахтер» тоже один из лучших в мире клубов для молодых игроков. И здесь прекрасная возможность для меня иметь игровое время и наслаждаться футболом».