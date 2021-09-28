Траоре не смог самостоятельно покинуть поле из-за травмы в матче с «Интером»

Повреждение форварда «Шахтера» выглядело страшно

Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» принимает «Интер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На девятой минуте встречи произошел страшный эпизод.

Защитник гостей Дензел Думфриз в борьбе с Лассиной Траоре упал сопернику на ногу. Форвард не сумел самостоятельно покинуть поле. На 11-й минуте его заменил Тете.

Травма представителя Буркина-Фасо напоминает повреждение крестообразной связки колена. Это влечет за собой длительное восстановление. Отметим, что по аналогичной причине на полгода выбыл другой форвард «горняков» Жуниор Мораес

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