Траоре – о Хави: «Я надеюсь учиться у отличного тренера, который является легендой»

Адама Траоре / фото - Wolves

Новоиспеченный вингер «Барселоны» Адама Траоре прокомментировал для Marca свое возвращения в каталонский клуб из «Вулверхэмптона»:

Тот, кто видел меня в молодежной команде, знает, как я играю. Постараюсь дать максимальный результат. Постараюсь выложиться по полной.

Моя цель – работать и расти день за днем. Я всегда говорил так: Адама, который ничему не научился за день, считает этот день потерянным. Я надеюсь учиться у отличного тренера, который много чего выиграл и является легендой.

Я хочу поблагодарить за оказанное доверие и отплатить на поле».