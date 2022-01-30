Траоре – о Хави: «Я надеюсь учиться у отличного тренера, который является легендой»
Новоиспеченный вингер «Барселоны» Адама Траоре прокомментировал для Marca свое возвращения в каталонский клуб из «Вулверхэмптона»:
«Я вернулся. Самое главное сейчас – поговорить с тренером и узнать, чего он от меня хочет. Я буду выкладываться на сто процентов. Я обладаю теми же качествами, что и раньше, но вырос как игрок.
Тот, кто видел меня в молодежной команде, знает, как я играю. Постараюсь дать максимальный результат. Постараюсь выложиться по полной.
Моя цель – работать и расти день за днем. Я всегда говорил так: Адама, который ничему не научился за день, считает этот день потерянным. Я надеюсь учиться у отличного тренера, который много чего выиграл и является легендой.
Я хочу поблагодарить за оказанное доверие и отплатить на поле».
Вингер перешел в испанский гранд на правах аренды до конца сезона. У «сине-гранатовых» будет право выкупить своего воспитанника.
Также «Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной.
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