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Траоре – о Хави: «Я надеюсь учиться у отличного тренера, который является легендой»

Испанец малийского происхождения возвращается в «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
13:51
Траоре – о Хави: «Я надеюсь учиться у отличного тренера, который является легендой»
Адама Траоре / фото - Wolves

Новоиспеченный вингер «Барселоны» Адама Траоре прокомментировал для Marca свое возвращения в каталонский клуб из «Вулверхэмптона»:

«Я вернулся. Самое главное сейчас – поговорить с тренером и узнать, чего он от меня хочет. Я буду выкладываться на сто процентов. Я обладаю теми же качествами, что и раньше, но вырос как игрок.

Тот, кто видел меня в молодежной команде, знает, как я играю. Постараюсь дать максимальный результат. Постараюсь выложиться по полной.

Моя цель – работать и расти день за днем. Я всегда говорил так: Адама, который ничему не научился за день, считает этот день потерянным. Я надеюсь учиться у отличного тренера, который много чего выиграл и является легендой.

Я хочу поблагодарить за оказанное доверие и отплатить на поле».

Вингер перешел в испанский гранд на правах аренды до конца сезона. У «сине-гранатовых» будет право выкупить своего воспитанника.

Также «Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Адама Траоре

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